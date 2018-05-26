Рамос: "Если финал ЛЧ поможет Украине как стране, тогда прекрасно"

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Рамос: "Если финал ЛЧ поможет Украине как стране, тогда прекрасно"Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как относится к Киеву, где пройдет финал Лиги Чемпионов.

В финале "Реал" сыграет против "Ливерпуля". Матч пройдет сегодня, 26 мая.

"Из-за расстояния и больших трат многие фанаты "Реала" не смогли приехать в Киев. Но мы чувствуем поддержку тех, кто все-таки приехал.

Некоторые хотели бы, чтобы финал был ближе, это бы упростило некоторые вещи. Но мы не имеем ничего против. Если это поможет Украине как стране, тогда прекрасно", – сказал Рамос. | http://soccernews.ru

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