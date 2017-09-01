Рамос готов играть за сборную Испании после ЧМ-2018

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Рамос готов играть за сборную Испании после ЧМ-2018

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал о своих планах продолжать играть за национальную команду после ЧМ-2018, который пройдёт в России.

"Я строю планы ото дня ко дню. Но я не думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Пока я сохраняю мотивацию и хорошее настроение, я готов играть за сборную Испании" - цитирует 31-летнего футболиста Marca.

Отметим, что Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года, сыграл 140 матчей и забил 10 голов. 

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