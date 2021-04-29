Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не хочет менять команду, поэтому готов к уступкам в переговорах о новом контракте.
По информации ABC, испанский защитник согласен пойти на 10-процентное сокращение зарплаты после продления соглашения.
Одним из главных условий 35-летнего футболиста является срок договора. Звёздный игрок настаивает на том, чтобы он был рассчитан на два года, а не на один.
В текущем сезоне Рамос часто травмируется, поэтому провёл только 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Реал" может включить своего футболиста в сделку по Кунде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Агент Тила поделился информацией о будущем Гуса в "Спартаке"
-
Онопко готов поработать в "Шахтёре"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Шикинью
-
Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Агент Чистякова оценил шансы на то, что "Зенит" выкупит игрока
-
Вингер "Лестера" пропустит остаток сезона и Евро-2020
-
РПЛ объявила место проведения матча "Локомотив" - "Динамо"
-
"Челси" определился с ценой на Абрахама
-
"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"
-
Неймар ярко отреагировал на поражение ПСЖ от "Манчестер Сити"
-
Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале"
-
Почеттино высказался о поражении ПСЖ от "Манчестер Сити"
-
"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера
-
Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле
-
"Манчестер Сити" повторил достижение 51-летней давности
-
"Тоттенхэм" готовит встречу с тренером "Аякса"
-
Верратти "наехал" на Гвардиолу во время игры ПСЖ - "Манчестер Сити"
-
РПЛ назвала лучшего тренера апреля
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Идрисса Гуйе повторил антирекорд Юрия Ковтуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14