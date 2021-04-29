Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не хочет менять команду, поэтому готов к уступкам в переговорах о новом контракте.

По информации ABC, испанский защитник согласен пойти на 10-процентное сокращение зарплаты после продления соглашения.

Одним из главных условий 35-летнего футболиста является срок договора. Звёздный игрок настаивает на том, чтобы он был рассчитан на два года, а не на один.

В текущем сезоне Рамос часто травмируется, поэтому провёл только 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" может включить своего футболиста в сделку по Кунде. | http://soccernews.ru
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