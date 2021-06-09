Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контрактеФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает As, Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в "Реале".

По информации источника, испанец надеется еще раз пообщаться с президентом "Мадрида" Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.

Отмечается, что на Рамоса повлияло то, что его друзья Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с клубом. Также большое значение имел тот факт, что на пост главного тренера "Реала" был назначен Карло Анчелотти, с которым у испанца очень хорошие отношения.

Напомним, что 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты. По сообщению источника, Рамос хотел получить контракт на два года. На понижение зарплаты он был согласен изначально.

Однако позиция "Реала" остается неизменной. Клуб хотел продлить контракт с Рамосом, но его отказы привели к тому, что его отношения с руководством испортились окончательно. Поэтому президент "Реала" Флорентино Перес продолжает заниматься подготовкой прощальной церемонии для Рамоса.

"Серхио хочет остаться в "Реале" и завершить карьеру в клубе. Но решение больше не зависит от него", – цитирует As окружение Рамоса.

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