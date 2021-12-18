Рамос готов сыграть второй матч за ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос сможет принять участие в игре 1/32 финала Кубка Франции против "Феньи Ольнуа".

Сообщается, что 35-летний испанец включён в заявку команды на ближайший матч.

Звёздный футболист полностью восстановился после мышечного повреждения и готов вернуться на поле.

Кубковая встреча ПСЖ запланирована на воскресенье, начало - в 23:10 по московскому времени.

Рамос пока провёл только один матч за парижан - 28 ноября с "Сент-Этьеном" (3:1).

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