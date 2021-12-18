Рамос готов сыграть второй матч за ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос сможет принять участие в игре 1/32 финала Кубка Франции против "Феньи Ольнуа".
Сообщается, что 35-летний испанец включён в заявку команды на ближайший матч.
Звёздный футболист полностью восстановился после мышечного повреждения и готов вернуться на поле.
Кубковая встреча ПСЖ запланирована на воскресенье, начало - в 23:10 по московскому времени.
Рамос пока провёл только один матч за парижан - 28 ноября с "Сент-Этьеном" (3:1).
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|28
|50
|4
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|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13