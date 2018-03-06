Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал игрока ПСЖ

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет, чтобы его клуб подписал защитника французского ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует испанская пресса, о своем желании 31-летний бек уже уведомил президента "сливочных" Флорентино Переса. По мнению ветерана, бразилец может стать для него идеальным партнером по центру обороны.

Напомним, Камачо считает, что "Реал" должен подписать Неймара. | soccernews.ru