Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал игрока ПСЖ

Теги реал мадридсерхио рамосфлорентино переспсжмаркиньос

Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал игрока ПСЖКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет, чтобы его клуб подписал защитника французского ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует испанская пресса, о своем желании 31-летний бек уже уведомил президента "сливочных" Флорентино Переса. По мнению ветерана, бразилец может стать для него идеальным партнером по центру обороны.

Напомним, Камачо считает, что "Реал" должен подписать Неймара. | soccernews.ru

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