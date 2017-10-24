Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал замену для Карвахаля
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет, чтобы королевский клуб подписал замену для его партнера по линии обороны Дани Карвахаля.
Как информирует испанская пресса, капитан "сливочных" уже даже определился с тем, кто должен будет закрыть проблемную позицию правого бека. По мнению 31-летнего футболиста зимой его клубу следует подписать защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу.
Напомним, Кроос высказался о возможной покупке "Реалом" Кейна. | soccernews.ru
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