Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал защитника "Баварии"

Теги реал мадридбавария мюнхендавид алабасерхио рамос

Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал защитника "Баварии"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет видеть игроком своего клуба защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, 31-летний бек уже обратился к руководству "сливочных" с просьбой подписать австрийца следующим летом. В качестве доводов необходимости этого приобретения Рамос привел то, что Алаба способен выступать не только в центре обороны, но и на ее фланге, а также в центре полузащиты.

Напомним, Асенсио намерен покинуть "Реал" и перебраться в АПЛ. | soccernews.ru

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