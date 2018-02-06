Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал защитника "Баварии"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет видеть игроком своего клуба защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, 31-летний бек уже обратился к руководству "сливочных" с просьбой подписать австрийца следующим летом. В качестве доводов необходимости этого приобретения Рамос привел то, что Алаба способен выступать не только в центре обороны, но и на ее фланге, а также в центре полузащиты.

Напомним, Асенсио намерен покинуть "Реал" и перебраться в АПЛ. | soccernews.ru