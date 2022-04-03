Рамос хочет остаться в ПСЖ
Фото: твиттер Рамоса\Автор неизвестен
Испанский защитник Серхио Рамос планирует остаться в "Пари Сен-Жермен", несмотря на травмы и маленькое количество игрового времени, сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, частые травмы не дали испанцу стать игроком основы парижан в нынешнем сезоне, однако он решительно настроен изменить это в следующем сезоне.
Напомним, что 35-летний Рамос перешёл в "ПСЖ" из мадридского "Реала" летом 2021 года на правах свободного агента.
За парижан испанский защитник сыграл всего 5 матчей, в которых забил 1 гол.
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