Рамос хочет покинуть "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос задумался об уходе из команды, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист разочарован игрой команды в нынешнем сезоне, поэтому рассматривает варианты с переходом в другой клуб. Интерес к испанцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Напомним, что в этом сезоне "Реал" стал победителем клубного чемпионата мира, но занял лишь третье место в Примере, а также вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и в полуфинале Кубка Испании.

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