Рамос хочет сыграть на ЧМ-2026

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос дал понять, что его профессиональная карьера ещё далека от завершения.

Напомним, что 30 марта звёздному защитнику исполнится 35 лет.

"Сейчас я чувствую себя на 28 лет. Я забочусь о своей форме с предельной внимательностью. Допускаю, что могу сыграть на ЧМ-2026 в Мексике, Канаде и США. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось принять участие в шести Чемпионатах Мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях. На высоком уровне всё больше игроков, которым уже больше 35 лет", - приводит слова Рамоса Marca.

Ближайшим летом испанец может сменить клуб. Его контракт с "Реалом" истекает 30 июня.

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