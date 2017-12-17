Рамос: "Хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами, но у Зидана это получилось"



Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что он рад работать под руководством главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Зидан является лучшим тренером и в этом нет никаких сомнений. Мы очень рады работать под его руководством. Зиднедин это тот человек, который олицетворяет традиции клуба. Хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами, но у него это получилось", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что 45-летний Зидан за полтора года выиграл с "Реалом" восемь трофеев.

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