Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"
Капитан "Реала" Серхио Рамос доволен тем, что новым главным тренером клуба вновь стал Зинедин Зидан.
"Это позитивные изменения. У нас были прекрасные моменты с Зиданом. Мы рады, что он вернулся домой. Возвращение Зинедина - это хорошая новость. Это решение принимал не я, хотя люди считают иначе. Но я капитан и высказываю мнение, когда меня о нем спрашивают", - приводит слова Рамоса AS.
Напомним, что Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Сантьяго Солари, подписав с королевским клубом контракт до лета 2022 года.
В данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании.
Не пропустите: Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
-
Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины
-
"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро
-
"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup
-
Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе
Лента новостей
-
"Аякс" не намерен продавать Онану в "Барселону"
-
Четыре топ-клуба поборются за Варана
-
Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
-
Дюгарри: "Продал бы Неймара, если бы нашел ему замену"
-
Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины
-
"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро
-
"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup
-
Роналду пройдет медицинское обследование в Барселоне
-
Мане готов стать игроком "Реала"
-
Следующий выпуск канала Z+ состоится перед матчем "Локомотив" - "Зенит"
-
Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону"
-
Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе
-
Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"
-
"Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион
-
ПСЖ хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"
-
"Барселона" хочет купить Алабу
-
"Наполи" намерен продлить контракт с Анчелотти
-
Хави Мартинес может вернуться в "Атлетик"
-
"Кориантинс" не будет выкупать у "Реала" нападающего Диаса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22