Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"



Капитан "Реала" Серхио Рамос доволен тем, что новым главным тренером клуба вновь стал Зинедин Зидан.

"Это позитивные изменения. У нас были прекрасные моменты с Зиданом. Мы рады, что он вернулся домой. Возвращение Зинедина - это хорошая новость. Это решение принимал не я, хотя люди считают иначе. Но я капитан и высказываю мнение, когда меня о нем спрашивают", - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Сантьяго Солари, подписав с королевским клубом контракт до лета 2022 года.

В данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании.

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