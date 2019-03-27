Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"

Теги реал мадридзинедин зидансерхио рамос

Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"
Капитан "Реала" Серхио Рамос доволен тем, что новым главным тренером клуба вновь стал Зинедин Зидан.

"Это позитивные изменения. У нас были прекрасные моменты с Зиданом. Мы рады, что он вернулся домой. Возвращение Зинедина - это хорошая новость. Это решение принимал не я, хотя люди считают иначе. Но я капитан и высказываю мнение, когда меня о нем спрашивают", - приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Сантьяго Солари, подписав с королевским клубом контракт до лета 2022 года.

В данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании.

Не пропустите: Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов