Рамос: "Хотел, чтобы Мората почувствовал удовольствие от забитого мяча"
Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, почему решил дать пробить второй пенальти нападающему Альваро Морате в матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире к Евро-2020.
"Мы очень довольно результатом. Нам пришлось сильно постараться, так как соперник закрывался. Это важный шаг для попадения в ключевую часть Евро.
Я решил дать Морате пробить пенальти, так как нападающие для того и играют, чтобы забивать голы. Я хотел, чтобы он почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как коллектив, и не имеет значения, кто забивает", - сказал Рамос.
Испания с 12 баллами уверенно занимает 1 место в группе.
Не пропустите: Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"
опрос
главное
-
Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию
-
Сборная Испании выиграла все матчи на "Сантьяго Бернабеу" в XXI веке
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 худших трансферов уходящего игрового года. Часть 1
-
Главные новости дня: 10 июня
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
Лента новостей
-
"Бутырка" отказалась принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева
-
Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток
-
Экс-вратарь "Анжи" Дюпин рассказал, сколько клуб не выплачивает ему зарплату
-
Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию
-
Рамос: "Хотел, чтобы Мората почувствовал удовольствие от забитого мяча"
-
Защитник Сан-Марино признался, что до матча с Россией не знал о существовании Дзюбы
-
Сборная Испании выиграла все матчи на "Сантьяго Бернабеу" в XXI веке
-
Классон: "Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок"
-
1
Де Лигт хочет играть за ПСЖ
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 худших трансферов уходящего игрового года. Часть 1
-
Главные новости дня: 10 июня
-
2
Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"
-
Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"
-
Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России
-
Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар
-
Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
-
Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32