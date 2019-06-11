Рамос: "Хотел, чтобы Мората почувствовал удовольствие от забитого мяча"

Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, почему решил дать пробить второй пенальти нападающему Альваро Морате в матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире к Евро-2020.



"Мы очень довольно результатом. Нам пришлось сильно постараться, так как соперник закрывался. Это важный шаг для попадения в ключевую часть Евро.



Я решил дать Морате пробить пенальти, так как нападающие для того и играют, чтобы забивать голы. Я хотел, чтобы он почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как коллектив, и не имеет значения, кто забивает", - сказал Рамос.

Испания с 12 баллами уверенно занимает 1 место в группе.

Не пропустите: Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"