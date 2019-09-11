Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос признался, что у него возникало желание попробовать свои силы в АПЛ.
"Я хотел поиграть в Премьер-лиге. Я всегда был поклонником этого чемпионата. Восхищаюсь ритмом английского турнира, интенсивностью и качеством игроков. Но я всегда был счастлив в "Реале" и никогда не думал об уходе", - цитирует Рамоса La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что звёздный испанец выступает за "Реал" с 2005 года. Его контракт с королевским клубом рассчитан ещё на два сезона.
Ранее сам футболист рассказывал, что в 2015 и 2016 годах им активно интересовался "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Рамос рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
Лента новостей
-
Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
-
Осорио прокомментировал переход в "Зенит"
-
Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе
-
Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"
-
Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом
-
Президент "Наполи" рассказал о летних переговорах по Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии
-
Головин - лучший российский футболист в PES 2020, Чалов и Дзюба делят третье место
-
"Валенсия" объявила об увольнении Марселино
-
Роналду: "Я не думаю об индивидуальных наградах"
-
Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон
-
Караваев: "Получил от Дзюбы обещанный коронный пинок"
-
Компани пропустит свой прощальный матч из-за травмы
-
РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России
-
"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов
-
"Валенсия" сменит главного тренера
-
"Зенит" традиционно поприветствовал новичков Караваева и Осорио (видео)
-
1
Туран: "Я ни в чём не виноват, меня оклеветали"
-
В Монако арестовали агента Куртуа
-
Девушка Луиса Адриано станцевала после хет-трика возлюбленного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1