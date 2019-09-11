Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"

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Рамос: "Хотел поиграть в АПЛ, но я счастлив в "Реале"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос признался, что у него возникало желание попробовать свои силы в АПЛ.

"Я хотел поиграть в Премьер-лиге. Я всегда был поклонником этого чемпионата. Восхищаюсь ритмом английского турнира, интенсивностью и качеством игроков. Но я всегда был счастлив в "Реале" и никогда не думал об уходе", - цитирует Рамоса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что звёздный испанец выступает за "Реал" с 2005 года. Его контракт с королевским клубом рассчитан ещё на два сезона.

Ранее сам футболист рассказывал, что в 2015 и 2016 годах им активно интересовался "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Рамос рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
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