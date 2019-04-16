Рамос хранит у себя дома реплику картину "Тайная вечеря", на которой он изображен в роли Иисуса Христа

Защитник "Реала" Серхио Рамос некоторое время назад заказал для себя реплику картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", на которой он изображен в роли Иисуса Христа, сообщает El Confidencial.

Также на картине изображены партнер Рамоса по команде Марсело и его подруга Пилар Рубио.

Стоит отметить, что данная картинка является любимым экспонатом в домашнем коллекции Рамоса, которая насчитывает большое собрание живописи.

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