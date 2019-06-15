Рамос и его девушка Пилар Рубио сыграли свадьбу (фото)
Сегодня, 15 июня, состоялась свадьба капитана "Реала" Серхио Рамоса и его девушки Пилар Рубио. Церемония проходила в Севильском кафедральном соборе.
На торжестве присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Бывший одноклубник Рамоса Роналду не был приглашен на свадьбу.
33-летний футболист и 41-летняя Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.
А еще: Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
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|Хетафе
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|59
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|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32