Рамос и его девушка Пилар Рубио сыграли свадьбу (фото)

Сегодня, 15 июня, состоялась свадьба капитана "Реала" Серхио Рамоса и его девушки Пилар Рубио. Церемония проходила в Севильском кафедральном соборе.

На торжестве присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.

Бывший одноклубник Рамоса Роналду не был приглашен на свадьбу.

33-летний футболист и 41-летняя Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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