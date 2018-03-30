Рамос и Иско не сыграют с "Лас Пальмасом"

Два игрока мадридского "Реала" - защитник Серхио Рамос и хавбек Иско - пропустят матч 30-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

Как сообщает Marca, тренерский штаб "сливочных" решил поберечь этих футболистов в преддверии поединка Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

Ранее стало известно, что игру с канарцами пропустит ведущий форвард мадридцев Криштиану Роналду.

Напомним, что матч "Лас Пальмас" - "Реал" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru