Игроки мадридского "Реала" Серхио Рамос и Иско пропустят ближайший матч сборной Испании.

Напомним, что в воскресенье, 3 июня, в 22:00 по московскому времени "Фурия Роха" проведёт товарищеский матч с национальной командой Швейцарии.

По всей видимости, отсутствие Рамоса и Иско в заявке испанцев обусловлено их участием в финале Лиги Чемпионов, который состоялся всего неделю назад.

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