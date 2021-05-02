Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" готовится к ответному матчу 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке защитники Серхио Рамос и Ферлан Менди работали и с мячом, и без него. Ожидается, что они оба будут готовы к игру с "Челси".

Центральному защитнику "Реала" Рафаэлю Варану, который в матче против "Осасуны" (2:0) получил повреждение, завтра предстоит пройти МРТ, только после этого станет понятна тяжесть его травмы.

Игра "Реал Мадрид" - "Челси" пройдет 5-го мая в Лондоне. Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1.

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