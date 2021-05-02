Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ
Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" готовится к ответному матчу 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси".
Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке защитники Серхио Рамос и Ферлан Менди работали и с мячом, и без него. Ожидается, что они оба будут готовы к игру с "Челси".
Центральному защитнику "Реала" Рафаэлю Варану, который в матче против "Осасуны" (2:0) получил повреждение, завтра предстоит пройти МРТ, только после этого станет понятна тяжесть его травмы.
Игра "Реал Мадрид" - "Челси" пройдет 5-го мая в Лондоне. Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Не пропустите также: Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Президент "Ювентуса" высказался по поводу чемпионства "Интера"
-
Известный арбитр прокомментировал спорный гол Дзюбы в матче с "Локомотивом"
-
Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ
-
1
Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок
-
ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного Влашича
-
"Ростов" на своем поле обыграл "Тамбов"
-
"Наполи" упустил победу над "Кальяри", "Сассуоло" сделал "Интер" чемпионом
-
"Арсенал" в гостях обыграл "Ньюкасл". Обамеянг забил гол
-
2
"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года
-
Стал известен победитель чемпионата Голландии 2020/2021
-
"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги
-
"Рейнджерс" Джеррарда разгромил "Селтик" в шотландском "класико"
-
"Зенит" отреагировал на возвращение "Крыльев Советов" в РПЛ (видео)
-
Один из лидеров киевского "Динамо" во второй раз станет отцом
-
"Химки" победили "Урал", отыграв почти весь матч в меньшинстве
-
1
Неймар сделал громкое заявление о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол
-
"Крылья Советов" вышли в Российскую Премьер-Лигу
-
В "Спартаке" высказались о будущем Урунова
-
"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14