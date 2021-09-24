Рамос и Месси снова не помогут ПСЖ в игре Лиги 1

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Звёздные новички ПСЖ Серхио Рамос и Лионель Месси не попадут в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".

Оба футболиста продолжают восстанавливаться от травм. Они не примут участие в ближайшей игре наряду с Марко Верратти.

Рамос работает по индивидуальной программе, а Месси сегодня выполнял беговые упражнения. В воскресенье аргентинца ждёт новый медосмотр.

ПСЖ примет "Монпелье" в субботу в 22:00 по московскому времени.

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