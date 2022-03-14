Рамос и Неймар хотят покинуть ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса\Автор неизвестен

Футболисты "Пари Сен-Жермен" - испанский защитник Серхио Рамос и бразильский нападающий Неймар намерены покинуть клуб, сообщает AS.

По сведениям источника, оба игрока недовольны резкой критикой со стороны болельщиков. Кроме того, Рамос разочарован словами спортивного директора клуба Леонардо, который ранее намекнул, что считает ошибкой трансфер испанца.

При этом аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует уходить из ПСЖ.

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