Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА

УЕФА опубликовал список защитников, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.

В число претендентов вошли: Серхио Рамос ("Реал"), Жорди Альба, Жерар Пике (оба - "Барселона"), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон (оба - "Ливерпуль"), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба - "Аякс"), Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Хосе Хименес ("Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити") и Ян Вертонген ("Тоттенхэм").

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