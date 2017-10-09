Рамос и Роналду хотят видеть в "Реале" тер Штегена

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Рамос и Роналду хотят видеть в "Реале" тер Штегена

Лидеры мадридского "Реала" - защитник Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду - хотят видеть в своей команде голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, ведущие игроки "сливочных" считают, что немецкий страж ворот является идеальным кандидатом для усиления вратарской позиции в королевском клубе.

Также отмечается, что Рамос лично обратился к президенту "Реала" Флорентино Пересу с просьбой осуществить трансфер тер Штегена

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