Рамос и Роналду отстаивают разные позиции по Навасу

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду имеют разные точки зрения на ситуацию основным голкипером "сливочных" Кейлором Навасом.

Как информирует испанская пресса, 31-летний защитник полностью поддерживает решение главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, который не видит необходимости в покупке нового вратаря. Португальский форвард же считает, что "Реалу" следовало бы приобрести топового стража ворот.

Напомним, Зидан попросил Переса укрепить центр обороны "Реала" своим соотечественником. | soccernews.ru