Рамос и Васкес не могут договориться с "Реалом" по зарплате

Игроки мадридского "Реала" защитник Серхио Рамос и полузащитник Лукас Васкес не могут договориться с королевским клубом о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям издания, Рамос хочет получать 12 миллионов евро в год и не намерен идти на понижение. Васкесу "Реал" предложил шесть миллионов в год, которые он получает сейчас, но хавбек хочет повышения зарплаты.

Контракты обоих футболистов с "Реалом" истекают в июне 2021 года. Таким образом, уже сейчас они могут вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Васкеса два забитых мяча и три голевые передачи в 19 поединках.

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