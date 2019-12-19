Рамос играл против "Барселоны" с травмой

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос травмировался в начале матча с "Барселоной".

33-летний испанец получил растяжение левого голеностопа, но продолжил игру, несмотря на повреждение.

После финального свистка защитник заметно прихрамывал, а затем ходил с перебинтованной ногой.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 21 матч и забил 5 голов.

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