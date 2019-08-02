Рамос: "Играть за свою страну всегда огромная честь, а на Евро-2020 особенно"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос сказал, что хочет выступить в финале Евро-2020. Об этом сообщает твиттер турнира.

"Играть за свою страну всегда огромная честь. А на Евро-2020 особенно. Возможность провести два матча группового этапа дома и сыграть на других стадионах - отличное завершение сезона", - сказал Рамос.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В финальной части турнира будут играть 24 сборные. Этот чемпионат пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

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