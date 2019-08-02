Рамос: "Играть за свою страну всегда огромная честь, а на Евро-2020 особенно"
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос сказал, что хочет выступить в финале Евро-2020. Об этом сообщает твиттер турнира.
"Играть за свою страну всегда огромная честь. А на Евро-2020 особенно. Возможность провести два матча группового этапа дома и сыграть на других стадионах - отличное завершение сезона", - сказал Рамос.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В финальной части турнира будут играть 24 сборные. Этот чемпионат пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
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|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|4
|12
|2
|Германия
|3
|9
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
|5
|Эстония
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|4
|9
|2
|Словакия
|3
|6
|3
|Хорватия
|3
|6
|4
|Уэльс
|3
|3
|5
|Азербайджан
|3
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|4
|9
|2
|Турция
|4
|9
|3
|Исландия
|4
|9
|4
|Албания
|4
|6
|5
|Молдова
|4
|3
|6
|Андорра
|4
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|4
|12
|2
|Россия
|4
|9
|3
|Казахстан
|4
|6
|4
|Шотландия
|4
|6
|5
|Кипр
|4
|3
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|Сан-Марино
|4
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|4
|12
|2
|Финляндия
|4
|9
|3
|Армения
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|6
|4
|Греция
|4
|4
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|Босния и Герцеговина
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|4
|6
|Лихтенштейн
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|0