Рамос имел серьезный разговор с Роналду после финала Лиги Чемпионов

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Рамос имел серьезный разговор с Роналду после финала Лиги ЧемпионовКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос имел серьезный разговор с ведущим форвардом своей команды Кришиану Роналду после финального матча Лиги Чемпионов в Киеве.

Так, по сведениям Marca, в раздевалке НСК "Олимпийский" защитник "сливочных" обсудил со своим звездным одноклубником его слова о возможном уходе из королевского клуба. В частности, 32-летний бек сказал: "Криш, то, что ты сделал - нехорошо. Это было не подходящее время для таких слов. Подожди, не настаивай на своем, ты должен сделать шаг назад, и мы поможем тебе. Мы поддерживаем тебя, Криш, но ты тоже должен помочь нам".

Предположительно, Рамос и Роналду обсуждали желание португальца выбить себе в клубе улучшенный контракт.

Напомним, Тебас не беспокоится из-за возможного ухода Роналду. | soccernews.ru

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