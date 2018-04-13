Рамос избежал дисквалификации на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов

УЕФА не будет дисквалифицировать защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист мог быть наказан за нарушение правил УЕФА. Рамос был дисквалифицированным на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса "(1:3), но вопреки правилам, в концовке встречи он смотрел игру из подтрибунного тоннеля.

Впрочем 32-летний Рамос избежал санкций и сможет сыграть в первом полуфинальном матче.

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