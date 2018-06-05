Рамос издевательски прокомментировал новость о травме головы Кариуса
Защитник "Реала" Серхио Рамос дал оценку травме вратаря "Ливерпуля" Лориса Каруиса, который получил сотрясение мозга, из-за удара локтем в голову от испанца.
"Мне кажется, что о травме Салаха говорят слишком много. Он сам схватил меня за руку, а я упал на другую стороны. В результате этого он травмировал другую руку, но все считаю, что я сломал его приемом из дзюдо.
После этого еще и вратарь говорит, что я нанес ему травму головы. Остается лишь Фирмино заявил, что он простудился от капли моего пота.
Я разговаривал с Салахом, он нормально себя чувствует. Ему могли бы сделать укол и он сыграл бы во втором тайме. Я так делал несколько раз", - приводит слова Рамоса AS.
Не пропустите: Почти весь второй тайм финала Лиги Чемпионов Кариус играл с сотрясением мозга. | http://soccernews.ru
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