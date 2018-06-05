Рамос издевательски прокомментировал новость о травме головы Кариуса

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Рамос издевательски прокомментировал новость о травме головы Кариуса

Защитник "Реала" Серхио Рамос дал оценку травме вратаря "Ливерпуля" Лориса Каруиса, который получил сотрясение мозга, из-за удара локтем в голову от испанца.

"Мне кажется, что о травме Салаха говорят слишком много. Он сам схватил меня за руку, а я упал на другую стороны. В результате этого он травмировал другую руку, но все считаю, что я сломал его приемом из дзюдо. 

После этого еще и вратарь говорит, что я нанес ему травму головы. Остается лишь Фирмино заявил, что он простудился от капли моего пота. 

Я разговаривал с Салахом, он нормально себя чувствует. Ему могли бы сделать укол и он сыграл бы во втором тайме. Я так делал несколько раз", - приводит слова Рамоса AS.

Не пропустите: Почти весь второй тайм финала Лиги Чемпионов Кариус играл с сотрясением мозга. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Все правильно сказал, максимально адекватно, исходя из ситуации. Только отмороженные, предвзятые глупцы, увидят в абсолютно игровом моменте, что то умышленное

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Эрик

100% умышлено. Оказалось мразь та еще Рамос. Сказал бы да нашей целью было выбить из игры Саллаха. Это тактика игры. Но стебаться не надо.

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Скаузер

Вот же мразота бля, вся шея в свастиках и орлах, пидерас бадридский.

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Скаузер

Вот же мразота бля, вся шея в свастиках и орлах, пидерас бадридский.

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