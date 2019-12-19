Рамос: "Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане"

Теги реал мадридбарселонасерхио рамосрафаэль варанклеман ланглеиван ракитич

Рамос: "Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос порассуждал о судействе в перенесённом матче 10-го тура Примеры против "Барселоны".

"Мы пересматривали эпизоды с Вараном в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помогать в случае возникновения сомнений. Однако этого не произошло", - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что сначала Клеман Лангле ударил шипами в бедро Варана, а через две минуты Иван Ракитич остановил француза в своей штрафной площади, схватив соперника за футболку.

"Реал" опубликовал официальное заявление по поводу судейства в Эль Класико, указав на ошибки рефери в пользу "Барсы".

Не пропустите: Рамос играл против "Барселоны" с травмой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы

ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 17 36
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 36
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов