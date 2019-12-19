Рамос: "Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос порассуждал о судействе в перенесённом матче 10-го тура Примеры против "Барселоны".

"Мы пересматривали эпизоды с Вараном в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помогать в случае возникновения сомнений. Однако этого не произошло", - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что сначала Клеман Лангле ударил шипами в бедро Варана, а через две минуты Иван Ракитич остановил француза в своей штрафной площади, схватив соперника за футболку.

"Реал" опубликовал официальное заявление по поводу судейства в Эль Класико, указав на ошибки рефери в пользу "Барсы".

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