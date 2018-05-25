Рамос: "Когда играешь против больших команд, победа становится слаще"
Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал предстоящую игру с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.
"Когда играешь против больших команд, победа становится слаще. Мы обыграли "Ювентус", ПСЖ и "Баварию". Теперь надо победить "Ливерпуль" и довершить начатое. У "Ливерпуля" прекрасные футболисты и топовый тренер. Впереди у нас очень непростое испытание.
Мы каждый год перезагружаемся. Завтра я выйду на поле, как будто это мой первый финал Лиги Чемпионов. Мы не любим оглядываться - этим мы сможем заняться в будущем.
"Ливерпуль" работает как швейцарские часы. Мы хотим снизить их атакующий потенциал и сохранить ворота на замке. Верим в свою защиту и в атаку. Надеюсь, завтра уедем домой с трофеем" - приводит слова Рамоса сайт УЕФА.
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