Рамос: "Команда полностью поддерживает Зидана"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался в поддержку главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

"Должен ли Зидан продолжить работу с командой и в следующем сезоне? Я не тот, кто принимает такие решения, и я не могу дать конкретный ответ... Я - не сторонник изменений, но я еще раз скажу, что такие решения принимаются не игроками. Мы поддерживали Зидана, когда мы побеждали, и теперь, когда наступили моменты турбулентности, когда результаты не радуют, мы будем первыми, кого его поддержит ", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.

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