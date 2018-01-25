Рамос: "Команда полностью поддерживает Зидана"

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Рамос: "Команда полностью поддерживает Зидана"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался в поддержку главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

"Должен ли Зидан продолжить работу с командой и в следующем сезоне? Я не тот, кто принимает такие решения, и я не могу дать конкретный ответ... Я - не сторонник изменений, но я еще раз скажу, что такие решения принимаются не игроками. Мы поддерживали Зидана, когда мы побеждали, и теперь, когда наступили моменты турбулентности, когда результаты не радуют, мы будем первыми, кого его поддержит", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду. | soccernews.ru

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