Рамос, Кроос и Бензема - в старте "Реала" на матч с "Эйбаром"

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Рамос, Кроос и Бензема - в старте "Реала" на матч с "Эйбаром"

Стало известно, кто в составе "Реала" заявлен на матч 28-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Встреча состоится сегодня, 14 июня, и начнется в 20.30 (мск).

"Реал": Куртуа, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.

Стоит отметить, что это первая игра "сливочных" после возобновления сезона.

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