Рамос: "Мне не нравится образ, в котором Испания предстала перед всем миром"

Капитан сборной Испании Серхио Рамос высказался об инциденте, произошедшем в Каталонии во время проведения референдума о независимости региона.

"Как испанцу, мне не нравится образ, в котором Испания предстала перед всем миром. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен как можно скорее, и мы сможем жить в свободной и демократической стране", - цитирует 31-летнего защитника sport.es.

Напомним, Рамос высказался о своих взаимоотношениях с Пике. | soccernews.ru