Рамос мог заблокировать назначение Конте главным тренером "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос мог заблокировать назначение Антонио Конте главным тренером "сливочных".

Как сообщает Sport Mediaset, 32-летний футболист в связи со слухами о возможном переезде итальянского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" решил узнать о методах его работы у соотечественников, выступающих в "Челси".

По информации источника, Альваро Мората, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Педро и Сеск Фабрегас дали негативные отзывы о Конте, после чего Рамос мог наложить вето на его приглашение в "Реал".

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