Рамос мог заблокировать назначение Конте главным тренером "Реала"

Теги реал мадридсерхио рамосантонио контечелси

Рамос мог заблокировать назначение Конте главным тренером "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос мог заблокировать назначение Антонио Конте главным тренером "сливочных".

Как сообщает Sport Mediaset, 32-летний футболист в связи со слухами о возможном переезде итальянского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" решил узнать о методах его работы у соотечественников, выступающих в "Челси".

По информации источника, Альваро Мората, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Педро и Сеск Фабрегас дали негативные отзывы о Конте, после чего Рамос мог наложить вето на его приглашение в "Реал".

Не пропустите: Бэйл воодушевлён назначением Лопетеги на пост главного тренера "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов