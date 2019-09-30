Рамос может быть наказан длительной дисквалификацией и пропустить матч с "Барселоной"



Защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу грозит четырехматчевая дисквалификация, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, контрольно-дисциплинарный комитет испанской Примеры рассмотрит поведение футболиста в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0). В ходе поединка Рамос оскорбил арбитра, назвав нецензурным словом его мать.

Если Рамос будет дисквалифицирован, то он пропустит матчи Примеры с "Гранадой", "Мальоркой", "Барселоной" и "Леганесом".

Стоит отметить, что в матче прошлого сезона "Барселона" - "Атлетико" (2:0) нападающий "матрасников" Диего Коста получил красную карточку за оскорбление матери арбитра. Форвард также заработал восьмиматчевую дисквалификацию.

Не пропустите: Симеоне привело в гнев поведение Рамоса, который оскорбил арбитра. | http://soccernews.ru