Рамос: "Может быть, встретимся с Иньестой в Китае"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сделал довольно неожиданное заявление по своему будущему.

"Может быть, Иньеста и я встретимся в Китае через несколько лет!", - приводит слова 32-летнего защитника королевского клуба goal.com.

Контракт Рамоса с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года. В нынешнем сезоне он забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос рассказал о давлении на арбитра со стороны Месси. | soccernews.ru