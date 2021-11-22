Рамос может не сыграть с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может не сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист пока не готов на сто процентов, хотя и тренируется в общей группе.

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ состоится 24 ноября, и начнется в 23:00 мск.

35-летний Рамос перешел в ПСЖ прошлым летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне испанец не провел ни одного матча за французский клуб.

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