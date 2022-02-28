Рамос может перебраться в МЛС

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может оказаться в МЛС.

Как сообщает Get French Football News, в услугах 35-летнего игрока заинтересован "Лос-Анджелес Гэлакси".

Отмечается, что американский клуб уже связывался с представителями испанца.

В этом сезоне Рамос из-за травм принял участие всего в пяти играх.

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