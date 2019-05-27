Рамос может перейти в китайский клуб
Капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что хочет продолжить играть в Китае. Об этом сообщает AS.
По данным издания, 33-летний игрок встретился с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он попросил расторгнуть контракт с ним, чтобы он смог перейти в китайский клуб, который сделал ему выгодное предложение.
Ранее сообщалось, что Рамос серьезно задумался о том, чтобы покинуть "Реал".
Футболист играет за "Реал" с 2005 года. В этом сезоне он участвовал в 28 матчах в Ла Лиге, забив 6 голов.
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|Эйбар
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|38
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|Сельта Виго
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|32