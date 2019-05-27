Рамос может перейти в китайский клуб

2 Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос может перейти в китайский клуб

Капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что хочет продолжить играть в Китае. Об этом сообщает AS.

По данным издания, 33-летний игрок встретился с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он попросил расторгнуть контракт с ним, чтобы он смог перейти в китайский клуб, который сделал ему выгодное предложение. 

Ранее сообщалось, что Рамос серьезно задумался о том, чтобы покинуть "Реал".

Футболист играет за "Реал" с 2005 года. В этом сезоне он участвовал в 28 матчах в Ла Лиге, забив 6 голов. 

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Скажите,а нужен нам такой капитан,который бежит с корабля(да даже при такой игре),по идее я не против,вряд-ли Реал бы при трансфере выручил больше 30 млн,потеряем ли мы в обороне,когда Рамос уже 3 года и есть эта черная дыра,его спасительных голов и в помине уже нет,этим он не оправдается,те кто напишет:"Роналду тоже выгнали!Нехуй тут на Рамоса гнать,Хала Мадрид!",Роналду просто в наглую выставили за дверь Бернабеу,Перес предпочел убрать лучшего игрока мира и заменить его бревном по имени Гарет Бэйл,Роналду обещал нам остаться,цитирую:"Реал Мадрид-моя семья,дорогие болельщики,сейчас мы уходим в отпуск,но мы с вами скоро встретимся!"-приводит слова Роналду Marca,но Перес своим похуистичным отношением его выгнал,Рамоса никто не гнал,напомню,что в ноябре после эль-классико (5-1) и увольнения Лопетеги клуб лично выразил поддержку Рамосу,Рамос-гнида,которая смешивает футболку Реала с грязью,куда пропали его боевой дух и лидерские качества,Кассильяса за такое уже давно бы освистали,но нет,Рамос так и ходил пешком весь сезон

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Mutaloff
Mutaloff

4 строчка,цитата не выгнали,а ушел*(телефон так пишет)

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