Рамос может перейти в китайский клуб

Капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что хочет продолжить играть в Китае. Об этом сообщает AS.

По данным издания, 33-летний игрок встретился с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он попросил расторгнуть контракт с ним, чтобы он смог перейти в китайский клуб, который сделал ему выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что Рамос серьезно задумался о том, чтобы покинуть "Реал".

Футболист играет за "Реал" с 2005 года. В этом сезоне он участвовал в 28 матчах в Ла Лиге, забив 6 голов.

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