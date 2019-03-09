Рамос может перейти в "Милан"

Теги реал мадридмилансерхио рамострансферы

Рамос может перейти в "Милан"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассматривает вариант с уходом из королевского клуба летом.

32-летний футболист запросит трансфер в другой клуб, если в ближайшие месяцы не будет исчерпан конфликт с президентом "бланкос" Флорентино Пересом.

Как сообщает итальянская пресса, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Рамоса является "Милан". Испанец готов присоединиться к "россонери" из-за Паоло Мальдини, который много лет является его кумиром.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 603 матча, забил 84 гола и сделал 39 ассистов. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Не пропустите: Выяснилось, сколько Перес должен заплатить Рамосу для его ухода из клуба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой

СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эспаньол Эспаньол 27 34
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
12 Эйбар Эйбар 26 34
13 Леганес Леганес 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов