Рамос может перейти в "Милан"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассматривает вариант с уходом из королевского клуба летом.

32-летний футболист запросит трансфер в другой клуб, если в ближайшие месяцы не будет исчерпан конфликт с президентом "бланкос" Флорентино Пересом.

Как сообщает итальянская пресса, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Рамоса является "Милан". Испанец готов присоединиться к "россонери" из-за Паоло Мальдини, который много лет является его кумиром.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 603 матча, забил 84 гола и сделал 39 ассистов. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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