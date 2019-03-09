Рамос может перейти в "Милан"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассматривает вариант с уходом из королевского клуба летом.
32-летний футболист запросит трансфер в другой клуб, если в ближайшие месяцы не будет исчерпан конфликт с президентом "бланкос" Флорентино Пересом.
Как сообщает итальянская пресса, приоритетным вариантом продолжения карьеры для Рамоса является "Милан". Испанец готов присоединиться к "россонери" из-за Паоло Мальдини, который много лет является его кумиром.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 603 матча, забил 84 гола и сделал 39 ассистов. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Не пропустите: Выяснилось, сколько Перес должен заплатить Рамосу для его ухода из клуба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: "Ювентус" договорился с Гвардиолой
-
"Бавария" определилась с будущим Хамеса
-
Клопп прокомментировал безголевую серию Салаха
-
АПЛ проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити"
-
Эрик Кантона едва не подрался с отцом Неймара
-
Балотелли сделал важное заявление о своём будущем
-
Рамос может перейти в "Милан"
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с основным игроком
-
Аллегри прокомментировал победу над "Удинезе"
-
Фанаты обратились к игрокам ПСЖ: "Купите себе новые яйца"
-
ТОП-5 клубов, заработавших на трансферах больше всех за последнее десятилетие
-
Главные новости дня: 8 марта
-
"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча)
-
1
Паулу Соуза возглавил "Бордо"
-
"Ювентус" - "Удинезе" - 4:1 (видеообзор матча)
-
Груз ожиданий не помешал ему: Крауч мощно высказался о Стерлинге
-
"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)
-
1
"Вердер" обыграл "Шальке" в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги
-
1
Мойзе Кин помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе" (видео голов)
-
Симеоне прокомментировал текущие результаты Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эспаньол
|27
|34
|11
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|12
|Эйбар
|26
|34
|13
|Леганес
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22