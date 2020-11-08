Рамос может продолжить карьеру в "Интер Майами"

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Рамос может продолжить карьеру в "Интер Майами"

Капитан "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в "Интер Майами". Об этом сообщает AS.

За результатами игрока следит владелец клуба, экс-игрок "сливочных" Дэвид Бекхэм.

Отметим, Рамос ведет переговоры с "Реалом" о новом контракте. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года. ранее сообщалось, что стороны не могут договориться об условиях контракта.

Отмечается, что 34-летний игрок не против переехать в Майами.

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