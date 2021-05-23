Рамос может пропустить Евро-2020 по необычной причине

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос может пропустить чемпионат Европы ради Олимпийских игр, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист хотел бы выступить и на Евро-2020, и на Олимпиаде, но подобный вариант вряд ли возможен. В ближайшее время Рамос проведет встречу с главным тренером сборной Испании Луисом Энрике. На встрече Энрике и Рамос обсудят состояние здоровья Рамоса, который получил несколько травм в нынешнем сезоне.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля, а футбольный турнир на Олимпиаде состоится с 21 июля по 7 августа.

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