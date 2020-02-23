Рамос может пропустить матч с "Барселоной"

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Рамос может пропустить матч с "Барселоной"
Капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу грозит дисквалификацию за критику арбитров, сообщает Mundo Deportivo

По сведениям издания, контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании рассмотрит высказывания игрока после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1). Тогда Рамос раскритиковал арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса, заявив, что его разозлила работа судьи.

Таким образом, не исключено, что Рамос пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", который состоится 1 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах и забил семь голов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лучше бы Лео выбил на 5-6 лет... Барса бы начала возрождение, а так бестолковый гном тормозит болид Сетьена, вместе со старым балластом! Visca el Barca!

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