Рамос может сыграть с "Челси"

Фото: Твиттер @SergioRamos

Защитник "Реала" Серхио Рамос близок к полному восстановлению от травмы.

35-летний капитан "сливочных" вернулся в общую группу команды и тренировался вместе с партнерами.

По данным Marca, испанец сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Челси", который состоится 5 мая в Лондоне.

Однако, отмечается, что окончательное решение об этом будет приниматься после оценки состояния игрока.

Напомним, из-за травмы Рамос месяц не выходил на поле.

В текущем сезоне защитник появился в составе "королевского клуба" всего в 20 матчах во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача.