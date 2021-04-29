Рамос может сыграть с "Челси"
Фото: Твиттер @SergioRamos
Защитник "Реала" Серхио Рамос близок к полному восстановлению от травмы.
35-летний капитан "сливочных" вернулся в общую группу команды и тренировался вместе с партнерами.
По данным Marca, испанец сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Челси", который состоится 5 мая в Лондоне.
Однако, отмечается, что окончательное решение об этом будет приниматься после оценки состояния игрока.
Напомним, из-за травмы Рамос месяц не выходил на поле.
В текущем сезоне защитник появился в составе "королевского клуба" всего в 20 матчах во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача.
Читать также: Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале" | http://soccernews.ru
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