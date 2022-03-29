Рамос может сыграть за ПСЖ впервые за два месяца

Теги псжсерхио рамос

Рамос может сыграть за ПСЖ впервые за два месяца

Фото твиттер Серхио Рамоса

У защитника ПСЖ Серхио Рамоса есть шансы принять участие в матче 30-го тура Лиги 1 против "Лорьяна".

По информации Le Parisien, 35-летний футболист накануне приступил к полноценным тренировкам после травмы.

Если звёздный испанец выйдет на поле в воскресенье, то сыграет впервые с 23 января.

После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Тило Керер уйдет из ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов