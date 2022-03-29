Рамос может сыграть за ПСЖ впервые за два месяца
У защитника ПСЖ Серхио Рамоса есть шансы принять участие в матче 30-го тура Лиги 1 против "Лорьяна".
По информации Le Parisien, 35-летний футболист накануне приступил к полноценным тренировкам после травмы.
Если звёздный испанец выйдет на поле в воскресенье, то сыграет впервые с 23 января.
После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Тило Керер уйдет из ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
Лента новостей
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ
-
Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола
-
Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"
-
У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"
-
В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева
-
Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову
-
Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
-
В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13