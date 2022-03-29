Рамос может сыграть за ПСЖ впервые за два месяца

Фото твиттер Серхио Рамоса

У защитника ПСЖ Серхио Рамоса есть шансы принять участие в матче 30-го тура Лиги 1 против "Лорьяна".

По информации Le Parisien, 35-летний футболист накануне приступил к полноценным тренировкам после травмы.

Если звёздный испанец выйдет на поле в воскресенье, то сыграет впервые с 23 января.

После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл 5 матчей и забил 1 гол.

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