Рамос может восстановиться к игре с "Барселоной"

Теги серхио рамосреал мадридбарселона

Рамос может восстановиться к игре с "Барселоной"Защитник "Реала" Серхио Рамос перенес операцию на колене. Восстановление испанца может занять до двух месяцев. Если все пойдет по плану, то капитан "сливочных" сможет восстановиться к 11 апреля, когда состоится матч с "Барселоной, сообщает AS.

Однако, игрок наверняка пропустит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Напомним, Рамос не играет из-за травмы с 14 января.
В сезоне 2020/2021 защитник провел за "Реал" 18 матчей. На его счету 3 гола и результативная передача.

Читать также: Начо считает, что "Реал" не должен идти на любые условия Рамоса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов