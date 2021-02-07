Рамос может восстановиться к игре с "Барселоной"
Защитник "Реала" Серхио Рамос перенес операцию на колене. Восстановление испанца может занять до двух месяцев. Если все пойдет по плану, то капитан "сливочных" сможет восстановиться к 11 апреля, когда состоится матч с "Барселоной, сообщает AS.
Однако, игрок наверняка пропустит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".
Напомним, Рамос не играет из-за травмы с 14 января.
В сезоне 2020/2021 защитник провел за "Реал" 18 матчей. На его счету 3 гола и результативная передача.
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