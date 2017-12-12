Рамос: "Мы настроены подарить фанатам "Реала" ещё один трофей"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от Клубного Чемпионата Мира.

"У нас всё ещё есть амбиции. Оказаться на этом турнире - настоящая награда для любого клуба. Мы можем защитить титул и снова его завоевать. Мы настроены подарить нашим фанатам ещё один трофей. Мы очень мотивированы после великолепного матча с "Севильей" - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что в полуфинале КЧМ "Реал" сразится с "Аль-Джазирой" из ОАЭ. Матч состоится в среду в 20:00 по московскому времени.

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